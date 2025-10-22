Інтерфакс-Україна
Події
16:48 22.10.2025

Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

Фото: https://t.me/igorsmelyansky

Ворог протягом двох днів атакував дві автівки АТ "Укрпошта" у прикордонних районах Сумської області, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ворог продовжує атакувати наші автівки на Сумщині. Дві автівки за два дні — у прикордонних районах ", - написав Смілянський у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, машини витримали, а екіпажі евакуйовані у більш безпечні місця.

Смілянський зауважив, що у прифронтових громадах продовжують жити люди. Зокрема, у селах, куди прямували автівки,що були атаковані, мешкає понад 10 тис. громадян.

"Щиро дякую нашим героїчним працівникам за відданість і мужність, а місцевим громадам, поліції та ЗСУ — за допомогу, безпеку і своєчасну евакуацію ", - наголосив гендиректор "Укрпошти".

