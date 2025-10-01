Інтерфакс-Україна
Економіка
20:38 01.10.2025

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

1 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї, якщо під час виконання державних контрактів комплектуючі були знищені, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Виробництво зброї: повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів.

"У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені. Також для таких випадків поміняли правила звітування на митниці", - додала прем'єр.

Вона наголосила, що постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризик для виконання оборонних закупівель.

 

Теги: #оподаткування #імпорт #опк

