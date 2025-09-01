Кабмін опублікував постанову про дозвіл депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану

Кабінет міністрів України опублікував постанову про дозвіл жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Згідно з постановою №1054 від 27 серпня, норма про заборону перетину державного кордону тепер не поширюється на депутатів місцевих рад з числа жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

Також уряд рекомендував органам місцевого самоврядування подати в триденний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки осіб, із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, займаної посади та в подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.