Інтерфакс-Україна
Події
16:34 01.09.2025

Кабмін опублікував постанову про дозвіл депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану

1 хв читати
Кабмін опублікував постанову про дозвіл депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану

Кабінет міністрів України опублікував постанову про дозвіл жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Згідно з постановою №1054 від 27 серпня, норма про заборону перетину державного кордону тепер не поширюється на депутатів місцевих рад з числа жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

Також уряд рекомендував органам місцевого самоврядування подати в триденний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки осіб, із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, займаної посади та в подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

 

Теги: #депутати #держкордон #жінки #міськради

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 21.08.2025
Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

14:31 15.08.2025
Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

18:49 03.08.2025
Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

10:58 31.07.2025
Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без особистої присутності

Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без особистої присутності

19:21 30.07.2025
Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без їх особистої присутності – постанова уряду

Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без їх особистої присутності – постанова уряду

13:43 30.07.2025
Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

12:25 30.07.2025
В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

11:02 06.07.2025
Жіноча мобілізація не планувалась і не планується, Арестович працює в інтересах РФ

Жіноча мобілізація не планувалась і не планується, Арестович працює в інтересах РФ

19:31 28.04.2025
НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати

НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати

18:14 28.04.2025
Депутати "Євросолідарності" прийшли до НБУ з вимогою припинити тиск на Порошенка та МІБ

Депутати "Євросолідарності" прийшли до НБУ з вимогою припинити тиск на Порошенка та МІБ

ВАЖЛИВЕ

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

ОСТАННЄ

Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції

Угорщина та Сербія прискорять будівництво нафтопроводу між обома країнами - Сіярто

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА