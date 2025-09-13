Директор НАБУ: Наполягаємо на праві розпочинати розслідування щодо корупції народних депутатів
Антикорупційні органи України наполягають на необхідності надати право керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) самостійно розпочинати кримінальні провадження щодо народних депутатів за підозрою в корупційних діях.
"Я говорю непопулярну річ, але ми комунікуємо і наполягаємо на наданні права керівнику САП розпочинати розслідування щодо народних депутатів", - сказав директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос на панельній дискусії щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.
Він зазначив, що такі розслідування не має розпочинати генеральний прокурор. "Чому це важливо? Тому що у нас є обов'язок це робити, а питання в тому, що ми не можемо розпочинати. Тобто, ми зобов'язані розслідувати корупційний злочин, але не можемо це починати", - пояснив директор НАБУ.
Також він вкотре наголосив на важливості функціонування незалежної експертної установи для розслідувань антикорупційних органів.
"Незалежна від будь-якого політичного тиску експертна установа, яка може порахувати… скільки коштів вкрали на будівництві якогось моста. Або не вкрали. І ця інституція має бути незалежною, тому що якщо ці кошти на будівництві моста вкрав високопосадовець, він зробить все, щоб ці експертизи було зроблено протилежно. І немає запобіжників зараз", - наголосив Кривонос.
Крім того, директор НАБУ нагадав про необхідність надання антикорупційним структурам права автономного зняття інформації ("прослуховування").
"Щодо прослуховування ми серйозно просунулися зі Службою безпеки України: зараз завершуємо побудову відповідних технічних можливостей, надалі будемо комунікувати з ними щодо надання доступу до цієї інфраструктури, щоб ми могли прослуховувати самостійно, не звертаючись до СБУ", - сказав Кривонос.
Керівник САП Олександр Клименко у свою чергу додав: "Підтримую, що сказав Семен (директор НАБУ Семен Кривонос), що дійсно незалежне прослуховування, незалежна експертна установа і надання більше повноважень саме для початку розслідувань стосовно народних депутатів – у нас є ряд пропозицій щодо покращення законодавства – це те, що допоможе нам саме під час відбудови".
"Ми очікуємо, що парламент буде в цьому (посиленні спроможностей антикорупційних органів – ІФ-У) на стороні антикорупційних структур", - підсумував директор НАБУ.