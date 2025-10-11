Нові правила звільнення працівників і місцевих депутатів під час війни пропонує група депутатів "Слуги народу"

Збільшити строк призупинення трудового договору з максимуму 90 днів на весь період воєнного стану, якщо через бойові дії чи окупацію роботодавець і працівник не можуть виконувати свої обов’язки, це та інші правила звільнення працівників пропонує група народних депутатів з правлячої фракції "Слуга народа" в законопроєкті №14063.

Як зазначає проєкт "Вокс Україна" у своєму огляді важливих законопроєктів, серед інших новацій нещодавно зареєстрованого у Раді документа – можливість розірвати трудовий договір, якщо роботодавець через війну втратив доступ до майна чи підприємства і не може забезпечити працівників роботою.

"Зараз роботодавець має повністю розрахуватися з працівником, робоче місце якого розташоване на тимчасово окупованих територіях, у день звільнення. Законопроєкт дозволяє робити це пізніше — після звільнення тимчасово окупованої території", – приводить "Вокс Україна" ще одну пропозицію авторів законопроєкта, серед яких три голова підкомітетів парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, Таміла Ташева та Олег Дунда, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко та Мар’яна Безугла.

Експерти "Вокс Україна" додають, що якщо зараз працівника можна звільнити, якщо він більше ніж чотири місяці не з’являється на роботі без пояснень, то законопроєкт №14063 пропонує додаткову підставу — якщо з працівником неможливо зв’язатися понад шість місяців або невідомо, де він перебуває.

Окрім того документ пропонує надати право начальникам військової адміністрації звільняти посадовців місцевого самоврядування й працівників апарату ради та виконкому, а також затверджувати тимчасову структуру ради на період воєнного стану.

"Законопроєкт пропонує нові правила звільнення й для депутатів місцевих рад. Зараз депутат не може скласти мандат лише за своєю заявою — потрібно рішення ради. Законопроєкт пропонує під час воєнного стану дозволити депутату подавати заяву про складання повноважень, після чого начальник військової адміністрації протягом 10 днів зобов’язаний припинити його мандат", – йдеться в аналізі законодавчої ініціативи.