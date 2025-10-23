Інтерфакс-Україна
10:57 23.10.2025

Свириденко: Сподіваюсь, що тенденція збільшення кількості жінок в уряді буде набирати обертів

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко сподівається, що тенденція збільшення кількості жінок в українському уряді буде набирати обертів.

"В уряді стає все більше жінок. Ми позавчора проголосували за нового віцепрем’єра - міністра культури. У нас міністерки культури не було з 2005 року. Так само, як колись не було жінки на посаді міністра економіки. Тому, я вважаю, що тенденція позитивна, і сподіваюся, що вона буде лише набирати обертів", - сказала Свириденко на Українському жіночому конгресі-2025 у Києві в четвер.

Вона наголосила, що хоче, щоб було більше жінок у процесі ухвалення державних рішень і більше жінок в українському уряді.

У сьогоднішньому складі Кабінету міністрів чотири посади із сімнадцяти обіймають жінки, а саме: прем’єр Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна, міністр енергетики України Світлана Гринчук і міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

До Бережної останньою жінкою на чолі Міністерства культури була Оксана Білозір з травня по жовтень 2005 року.

Що стосується посади міністра економіки, то Свириденко стала першою жінкою на цій посаді за часів незалежної України (листопад 2021 - липень 2025).

До Свириденко посаду прем’єра двічі обіймала Юлія Тимошенко (січень - вересень 2005, грудень 2007 - березень 2010).

Теги: #жінки #уряд

