Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Верховна Рада України має намір посилити соціальний захист жінок-військовослужбовців.

Відповідний законопроєкт №13436 про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" підтримали за основу 290 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Законопроєкт пропонує встановити п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними для вагітних жінок військовослужбовців. Згідно з законопроєктом, збільшення тривалості робочого дня та зменшення кількості вихідних днів, допускається тільки за власною згодою вагітної жінки-військовослужбовця та з урахуванням рекомендацій начальника медичної служби. Законопроєкт також передбачає, що вагітних жінок-військовослужбовців можна залучати до складу добового чи гарнізонного нарядів, бойового чергування, до виконання бойових (спеціальних) завдань тільки за їх власною згодою та з урахуванням рекомендацій начальника медичної служби. У випадку, якщо виконання обов’язків військової служби за посадою не дозволяє дотримуватись загального правила щодо тривалості робочого часу або за відсутності згоди військовослужбовця на його збільшення, або якщо це заборонено рекомендаціями начальника медчастини, або виконання обов’язків за посадою є небезпечним для життя та здоров’я матері чи народження нею здорової дитини — на час вагітності жінка-військовослужбовець відряджається до іншого підрозділу, де визначаються обов’язки, що дозволяють дотримуватись вимог та рекомендацій.