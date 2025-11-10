Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

Міністерство культури України заявляє, що українська сторона залишається відданою домовленостям із польськими партнерами з питань історичної пам’яті, проведення пошукових та ексгумаційних робіт як на території України, так і на території Республіки Польща.

"Поширена в окремих ЗМІ інформація про наміри нібито проводити дослідження у селі Угли виключно українською стороною, а також про затягування визначення терміну проведення чергового засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань для ухвалення рішень щодо надання дозволів на такі роботи, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що українською стороною офіційно передано дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської область та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської областв після завершення всіх необхідних технічних процедур.

Серед іншого, у відомстві розповіли, що обидві сторони вирішили відновити роботи Українсько-польського форуму істориків.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області.