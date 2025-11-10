Інтерфакс-Україна
Події
11:56 10.11.2025

Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

2 хв читати
Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

Міністерство культури України заявляє, що українська сторона залишається відданою домовленостям із польськими партнерами з питань історичної пам’яті, проведення пошукових та ексгумаційних робіт як на території України, так і на території Республіки Польща.

"Поширена в окремих ЗМІ інформація про наміри нібито проводити дослідження у селі Угли виключно українською стороною, а також про затягування визначення терміну проведення чергового засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань для ухвалення рішень щодо надання дозволів на такі роботи, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що українською стороною офіційно передано дозвіл польській стороні на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської область та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської областв після завершення всіх необхідних технічних процедур.

Серед іншого, у відомстві розповіли, що обидві сторони вирішили відновити роботи Українсько-польського форуму істориків.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області.

Теги: #робгрупа #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 31.10.2025
Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

10:40 31.10.2025
Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

18:39 29.10.2025
Творці мультфільму "Маша і Ведмідь" можуть бути спонсорами тероризму - Юрчишин з посиланням на Мінкультури

Творці мультфільму "Маша і Ведмідь" можуть бути спонсорами тероризму - Юрчишин з посиланням на Мінкультури

09:58 24.10.2025
Мінкультури презентувало методичні рекомендації доступності культурних послуг та "Мапу безбар’єрності" закладів культури

Мінкультури презентувало методичні рекомендації доступності культурних послуг та "Мапу безбар’єрності" закладів культури

14:09 21.10.2025
Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

13:59 21.10.2025
Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

16:22 20.10.2025
ЄБА пропонує створити робгрупу для доопрацювання законопроєкту про цифрові платформи

ЄБА пропонує створити робгрупу для доопрацювання законопроєкту про цифрові платформи

14:54 20.10.2025
Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

Мінкультури підготувало календар заходів до Тижня української мови

10:39 17.10.2025
Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

16:47 13.10.2025
Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

ОСТАННЄ

ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

У Раді ініціюють створення ТСК щодо злочинів РФ проти журналістів

Дощі вмиють Україну найближчими днями

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї – поліція

Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА