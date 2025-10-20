Інтерфакс-Україна
Економіка
16:22 20.10.2025

ЄБА пропонує створити робгрупу для доопрацювання законопроєкту про цифрові платформи

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) підтримує законопроєкти №14025 та №14026 про оподаткування доходів з цифрових платформ, проте пропонує створити робочу групу для доопрацювання документів після прийняття в першому читанні.

Згідно з повідомленням пресслужби організації, до робочої групи варто долучити представників Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, бізнес-асоціацій, ІТ-галузі та інших зацікавлених сторін.

"На думку бізнесу, ухвалення цих законопроєктів сприятиме більш сумлінній сплаті податків у сфері електронної комерції та вирівнюванню умов для всіх учасників ринку. Втім експерти ЄБА вважають за необхідне доопрацювати законопроєкти після їх прийняття у першому читанні при підготовці до другого", - пояснили в ЄБА.

Доопрацювання, зокрема, стосується необхідноості привести у повну відповідність положення документів до вимог Директиви DAC7 та кращих практик ЄС.

До того ж, в ЄБА вважають, що ініціативи мають набрати чинності з 1 січня 2026 року та закликають ухвалити законопроєкти до кінця 2025 року, що дозволить всім учасникам ринку належно підготуватися до впровадження змін.

Як повідомлялось, 15 жовтня фінкомітет Ради підтримав законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але збільшив дохід від продажу товарів через такі платформи, який звільняється від оподаткування, з 12 прожиткових мінімумів на рік (наразі 36,3 тис. грн) до EUR2 тис. (96,5 тис. грн).

Як повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, за таку версію законопроєкту проголосувало 15 членів комітету, тоді як утрималися 4. За словами нардепа, Мінфін планує зібрати за рік після прийняття цього закону 14 млрд грн додаткових податків, які вже заклали в проєкт держбюджету-2026, тому законопроєкт будуть розглядати вже 21-24 жовтня з ним разом.

