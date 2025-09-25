Інтерфакс-Україна
Події
18:46 25.09.2025

Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, стануть на нього автоматично – Міноборони


Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, стануть на нього автоматично – Міноборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Громадяни України у віці 25-60 років, які не стояли на військовому обліку, автоматично будуть поставлені на нього, повідомило Міністерство оборони України, посилаючись на зміни, внесені до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“Уряд за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. (…) Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована”, - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у четвер.

Повідомляється також, що юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії.

Зазначається, що відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).

На сайті Міноборони детальніше розповіли про ключові новації:

1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити: дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста); особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами. Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

2. Автоматична постановка на облік. Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

3. Автоматичне зняття з обліку. Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

“Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян”, — зазначив керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артем Романюков.

Теги: #облік #військовий_облік

