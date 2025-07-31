Інтерфакс-Україна
Медицина
10:58 31.07.2025

Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без особистої присутності

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Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без особистої присутності
Фото: Генштаб ЗСУ

(розширено новину від 30 липня, додано текст після 3-го абз.)

Кабінет міністрів України деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації, зокрема встановив автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності.

Як повідомляється на сайті Міноборони у середу, нововведення затверджено постановою від 30 липня "Про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації".

Зокрема, ухвалений документ встановлює: автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності; надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання; присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП; формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.

Як додали у Міноборони у четвер, відповідні зміни про військовий облік 25-річних чоловіків та жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю внесені до положення про ТЦК та СП, затверджене постановою КМУ від 23 лютого 2022 р. № 154.

"Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з’являтись в ТЦК та СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов’язаного. Упродовж 30 днів дані до Єдиного держреєстру вноситимуться автоматично, а таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання – "солдат (матрос) запасу"", - йдеться у повідомленні Міноборони у телеграмі.

Крім того, заклади освіти подаватимуть до ТЦК та СП списки жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом 7 днів після випуску. Раніше це відбувалось за 2 місяці до випуску.

Теги: #облік #жінки #медики

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