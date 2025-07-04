Інтерфакс-Україна
Події
19:54 04.07.2025

В СБС ЗСУ запущена єдина онлайн-система обліку та верифікації відпрацювань – командуючий

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Командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про достроковий запуск єдиної системи обліку проведених операцій.

"Попри заявлені командувачем 11 червня плани впровадження обіцяного до 31 липня, впоралися за 20 діб. З 1 липня в Угрупованні СБС діє єдина на рід військ СБС система обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі не успішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій). Всі без виключення підрозділи угруповання вже онлайн", - написав він в телеграм-каналі.

Він зазначив, що система дозволить розуміти реальні потреби, кількість нелітаючих дронів, якість та ефективність боєприпасів, ккд та ефективність кожного конкретного екіпажу та управлінської ланки.

"Зоопарків поменшає, як наслідок. Брехунців та імітаторів бурхливої діяльності - теж. Не пророкую, обіцяю", - наголосив він.

Теги: #зсу #облік #сбу

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