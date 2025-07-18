Кабмін унормував виключення з військового обліку осіб, які припинили громадянство України

Кабінет міністрів унормував виключення з військового обліку осіб, які припинили громадянство України.

Згідно постанови 892 від 16 липня, районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі, припинили громадянство України.

Раніше, згідно положення, РТЦК і СП виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (такими, що пропали безвісти), засуджені до позбавлення волі або померли.

Також унормовано, що головами комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, призначаються: комісії обласного рівня — заступник голови, керівник структурного підрозділу обласної, Київської міської держадміністрації; комісії районного (міського) рівня — заступник голови, керівник структурного підрозділу районної держадміністрації, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, заступник міського голови.

Зазначається, що кількість таких комісій визначається з урахуванням необхідності забезпечення проведення перевірок стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях, які підлягають перевірці відповідно до вимог порядку.