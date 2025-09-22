У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових “Імпульс”, що найближчими днями запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

“Це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро”, - написав він у Telegram-каналі.

Міністр пояснив, що “Імпульс” – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

За словами Шмигаля, з появою “Імпульс” військові частини – отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи; вище керівництво – може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями “Імпульс” запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

“У майбутньому “Імпульс” плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом”, - зазначив міністр.