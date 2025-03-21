Інтерфакс-Україна

Події

15:40 21.03.2025

Верещук анонсувала спрощення військового обліку українців за кордоном

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Верещук анонсувала спрощення військового обліку українців за кордоном

Кабінет міністрів, як очікується, спростить взяття на військовий облік українців за кордоном – на розгляд уряду внесено відповідний проєкт, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"На розгляд Уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном. Це дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч наших громадян, які перебувають за межами України", - написала вона у телеграм у п'ятницю.

"Дякую ДМС, Міноборони та Секретаріату Кабміну за оперативне напрацювання нормативних змін", - додала вона.

Раніше, 19 березня, Верещук анонсувала зміни у взятті на військовий облік громадян України, що перебувають за кордоном. Тоді домовились, що Міноборони в тижневий термін внесе проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років).

Теги: #верещук #облік

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