Кам’янське з робочим візитом відвідала Заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Разом відкрили у нашому місті Центр соціальної підтримки захисників та їхніх родин - Білоусов

Фото: https://bilousov.dp.ua/

Це вже другий такий ветеранський простір у Кам’янському. Перший відкрили торік на лівобережжі, тепер осередок підтримки є і на правому березі. У новому Центрі облаштовано сучасну спортивну залу, дитячу кімнату, тренінговий простір, залу для фітотерапії та соляну кімнату. Працюють юристи, психологи, спеціалісти з реабілітації та помічники ветерана, які надаватимуть комплексну підтримку кожному, хто цього потребує.

Приміщення було повністю відновлено: виконано капітальний ремонт, замінено всі комунікації, вікна та двері, облаштовано комфортний і затишний простір для наших ветеранів та їхніх сімей.

Також разом із Іриною Верещук відвідали низку важливих соціальних об’єктів Кам’янського. Побували в оновленому осередку для вивчення предмета «Захист України», де старшокласники здобувають практичні знання з тактичної медицини, самозахисту та основ безпеки. Тут створено сучасні умови для навчання та виховання патріотичної молоді.

Також відвідали реконструйований гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб на проспекті Гімназичному. Це один із найбільших проєктів в області, розрахований на 240 мешканців. Будівлю повністю оновлено та облаштовано всім необхідним для комфортного проживання переселенців.

Ознайомилися з роботою Центру реабілітації, який ми звели першими в області. Тут відновлюють після тяжких поранень та травм війни. Допомагає пацієнтам команда професійних фахівців. Заклад оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, створені всі умови для фізичного та психологічного відновлення.

Завітали до Батьківського осередку Родин загиблих Героїв. Поспілкувалися із рідними загиблих на війні кам’янчан. Осередок є місцем підтримки та взаємодопомоги для людей, які втратили найдорожче. Попри велику трагедію, ці родини знайшли в собі сили не лише жити далі, а й допомагати іншим.

Висловлюю щиру подяку пані Ірині Верещук за увагу до потреб громад, за вміння чути кожне звернення та знаходити рішення для конкретних ситуацій, за послідовну державну політику підтримки захисників, їхніх родин та переселенців. Синергія держави і громад є запорукою ефективних рішень та реальних результатів. Спільне бачення, взаємодія і партнерство, дозволяють ефективно втілювати соціальні ініціативи, спрямовані на допомогу людям та посилення стійкості нашої країни.

Відео за посиланням:

https://youtu.be/HZjF5zx67o0?si=cok9lcNl3eQxwhHM

Фотозвіт за посиланням:

https://bilousov.dp.ua/.../kamyanske-z-robochym-vizytom...