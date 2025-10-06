Верещук обговорила з послом Італії повернення українських заручників, незаконно утримуваних РФ

Фото: https://t.me/vereshchuk_iryna

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук провела зустріч з послом Італії Карлом Формозою під час якої обговорили теми, пов'язані з поверненням військовополонених, цивільних осіб та дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією під час конфлікту, повідомило в понеділок посольство Італії в Україні.

"За кожним полоненим, кожним цивільним, взятим у заручники, кожною людиною, змушеною до вигнання, стоїть історія та родина, яка чекає. Італія стоїть пліч-о-пліч з Україною, щоб повернути надію та гідність тим, хто найбільше постраждав", - процитували Формозу на сторінці посольства у Facebook.

В свою чергу, Верещук повідомила, що з послом вони обговорили співпрацю у "гуманітарній сфері".

"Зустрілась з послом Італії в Україні паном Карло Формозою. Обговорили співпрацю у гуманітарній сфері. Зокрема, предметом зустрічі було можливе залучення наших італійських партнерів до міжнародних гуманітарних ініціатив із визволення з полону українських цивільних заручників", - написала в Телеграмі у п'ятницю.