Інтерфакс-Україна
Події
21:07 12.08.2025

Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, нинішнє не захищає цивільних – Верещук

Чинне міжнародне гуманітарне право (МГП) не відповідає викликам сучасних воєн, не здатне захистити цивільних громадян і тому потребує оновлення з урахуванням досвіду російсько-української війни, заявляє заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Мусимо чесно визнати — у цій війні міжнародне гуманітарне право не забезпечує належного захисту цивільних українців. Агресор цинічно ігнорує Женевські конвенції. Сучасна зброя стає дедалі технологічнішою та руйнівнішою. Чинні норми МГП не відповідають викликам нинішніх воєн, особливо у сфері захисту цивільного населення. Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, побудоване на досвіді цієї війни", - написала вона у вівторок в Телеграм за підсумками заходу в Дипломатичній академії МЗС, присвяченому річниці підписання Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни.

Верещук наголосила, що "настав час писати нові конвенції, які будуть чіткішими у захисті людей та жорсткішими у покаранні злочинців".

 

Теги: #верещук #мгп

