Стартувала літня школа з міжнародного гуманітарного права УЧХ

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Стартувала літня школа з міжнародного гуманітарного права Українського Червоного Хреста (УЧХ).

“Учасниками навчального заходу стали понад 60 представників органів державної влади, зокрема зі складу Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні, а також іноземні делегати”, - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

Цього року літня школа з МГП УЧХ об’єднала рекордну кількість представників Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема делегатів Данського, Норвезького, Фінського, Канадського, Литовського Червоного Хреста, а також штаб-квартири Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Женеві. Серед викладачів — визнані міжнародні та українські експерти.

За словами генерального директора УЧХ Максима Доценко, сьогодні міжнародне гуманітарне право для України – це не просто правові норми, а правила, які можуть врятувати життя. Він підкреслив, що без сильної політичної волі МГП не працює, а Україна вже демонструє цю волю.

Літня школа проводиться з метою поглибленого вивчення основ міжнародного гуманітарного права (МГП) та практики його застосування державними службовцями.

Навчання спрямоване на підвищення обізнаності учасників у сфері МГП та ефективне застосування отриманих знань у подальшій роботі, зокрема в аспектах захисту жертв війни та кваліфікованої допомоги потерпілим.