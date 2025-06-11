На засіданні Координаційної платформи з гуманітарного реагування обговорили допомогу в евакуації, прифронтовим громадам та ВПО
Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук та координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале провели першу робочу сесію Координаційної платформи з гуманітарного реагування, на якій, зокрема, обговорили допомогу прифронтовим громадам, підтримку внутрішньо переміщених осіб, евакуація із зон бойових дій та гуманітарну допомогу постраждалим унаслідок російських ударів, повідомляє пресслужба Офісу президента у середу.
Зазначається, що ця платформа покликана посилити координацію між державою, донорами та гуманітарними організаціями заради ефективнішої допомоги українцям та українкам в умовах війни.
"Українці мають бути не тільки стійкими, а й витривалими. Геополітичні зміни зменшують донорське фінансування. Тому гуманітарна спільнота має налаштуватись робити більше з меншими ресурсами. А для цього потрібна дисципліна в пріоритетах і координації", – наголосила Ірина Верещук.
У засіданні взяли участь представники посольств країн-донорів, а також міжнародних та українських неурядових організацій.
"Учасники проаналізували виклики, обговорили шляхи підвищення ефективності спільної роботи, а також затвердили основні пріоритети: допомога прифронтовим громадам, підтримка внутрішньо переміщених осіб, евакуація із зон бойових дій, гуманітарна допомога постраждалим унаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах, підготовка до зими та облаштування шкільних укриттів", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.