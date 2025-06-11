Інтерфакс-Україна
Події
19:03 11.06.2025

На засіданні Координаційної платформи з гуманітарного реагування обговорили допомогу в евакуації, прифронтовим громадам та ВПО

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Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук та координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале провели першу робочу сесію Координаційної платформи з гуманітарного реагування, на якій, зокрема, обговорили допомогу прифронтовим громадам, ⁠підтримку внутрішньо переміщених осіб, ⁠евакуація із зон бойових дій та гуманітарну допомогу постраждалим унаслідок російських ударів, повідомляє пресслужба Офісу президента у середу.

Зазначається, що ця платформа покликана посилити координацію між державою, донорами та гуманітарними організаціями заради ефективнішої допомоги українцям та українкам в умовах війни.

"Українці мають бути не тільки стійкими, а й витривалими. Геополітичні зміни зменшують донорське фінансування. Тому гуманітарна спільнота має налаштуватись робити більше з меншими ресурсами. А для цього потрібна дисципліна в пріоритетах і координації", – наголосила Ірина Верещук.

У засіданні взяли участь представники посольств країн-донорів, а також міжнародних та українських неурядових організацій.

"Учасники проаналізували виклики, обговорили шляхи підвищення ефективності спільної роботи, а також затвердили основні пріоритети: допомога прифронтовим громадам, ⁠підтримка внутрішньо переміщених осіб, ⁠евакуація із зон бойових дій, гуманітарна допомога постраждалим унаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах, ⁠підготовка до зими та облаштування шкільних укриттів", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Теги: #впо #верещук

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