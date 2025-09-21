Інтерфакс-Україна
Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

Українська влада не може ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі і планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися, заявляє заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

“Вчора у Варшаві зустрілась з нашими людьми, які проживають в Польщі. Їм тут непросто. Особливо важко літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям наших громадян”, - повідомила Верещук у телеграм в неділю.

“Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому, ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави”, - підкреслила чиновниця. 

За її словами, так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення.

Найближчим часом це питання буде винесено на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів, повідомила Верещук.

