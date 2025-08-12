Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку МГП - Сибіга

Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку Міжнародного гуманітарного права (МГП) і координувати процес, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Правопорушення мають каратися. Саме тому ми сьогодні ініціюємо створення Платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права. Ця Платформа має об’єднати державу, міжнародні організації, експертне середовище та громадське суспільство (…) Україна готова виступати майданчиком і бути координатором", - сказав він на відкритті Конференції "Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності" у вівторок в Києві.

За словами міністра, ключовими завданнями Платформи будуть: виявлення прогалин у чинному міжнародному гуманітарному праві, розробка нових положень та сприяння їхній імплементації в систему міжнародного гуманітарного права.

Міністр також наголосив, що жодної національної юрисдикції не вистачить, щоб відповісти масштабу російських воєнних злочинів в Україні. За його словами, лише міжнародні зусилля здатні притягнути Росію до відповідальності.