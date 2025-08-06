Верещук: Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго

Війна Росії проти України завершиться ще нескоро, заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго. Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться. Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", - написала вона в Facebook.

За її словами, таке заперечення реальності небезпечне.

"Таке зміщення фокуса з війни на "невійну" демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас", - зазначила Верещук.

Політик підкреслила, що йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні.

"Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - резюмувала вона.