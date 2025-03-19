Вік громадян, які зможуть стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном, розширять до 60 років - Верещук

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук повідомила в Телеграм про заплановані зміни у взятті на військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном.

"Сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном. Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким: громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років)", - написала Верещук у Телеграм.

Джерело: https://t.me/vereshchuk_iryna/2721