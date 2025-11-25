Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Фото: Анадолу

Президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі "Коаліції охочих" оголосив про створення Парижем та Лондоном робочої групи за підтримки Туреччини та США для узгодження гарантій безпеки для України.

"Тож ми вирішили вже завтра створити робочу групу, яку очолять Франція та Велика Британія, за тісної участі Туреччини, що відіграє ключову роль у морському вимірі, і вперше — за участю США. Наступні дні дадуть можливість точно визначити внесок кожної сторони й таким чином фіналізувати ці гарантії безпеки", - сказав він за підсумками зустрічі Коаліції охочих у вівторок.

