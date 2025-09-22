Кожен дев'ятий українець хоче виїхати за кордон на постійно, серед молоді майже кожен п'ятий – опитування Rating

Лише 11% українців заявляють, що хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання, тоді як 88% не хотіли б цього, свідчать результати соціологічного дослідження “Проблеми соціальної згуртованості в Україні”, проведеного Rating Group 20-22 липня.

Перед повномасштабним вторгненням РФ у 2020 році виїхати на постійно за кордон хотіло 27% українців, але у 2022 році цей показник впав до 9%.

На заході України за кордон хоче виїхати найбільше – 13% опитаних, найменше на сході – 8%. Бідні хочуть виїжджати найчастіше (20%), але при цьому малозабезпечені найрідше (7%).

Серед молоді (18-25 років) виїхати хоче майже кожен п’ятий (19%), тоді як серед старших 51 року – лише кожен двадцятий (5%).

Бажання виїхати не залежить від типу поселення і майже не залежить від наявності родичів за кордоном, хоча ті, у кого такі родичі є, хочуть виїхати трохи частіше (14% проти 10% у тих, у кого родичів там нема).

В ході дослідження методом САТІ було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.