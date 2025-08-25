Раді пропонують дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам до 24 років

Народні депутати пропонують Верховній Раді дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам, які не підлягають мобілізації через вік (до 24 років).

Відповідний законопроєкт №13685 про внесення змін до закону про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують доповнити закон новим положенням, згідно з яким під час дії воєнного стану "тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації".

Як зазначається у пояснювальній записці, з початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації, відповідно до Указу президента, затвердженого законом, встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. При цьому, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Так само, законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не передбачено можливості призову на військову службу під час мобілізації призовників, якими, відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" є громадяни України чоловічої статі віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни України, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, виїхати за межі України також не можуть. Як виняток, право на виїзд з України мають дві категорії осіб: військовослужбовці-контрактники віком до 25 років і студенти вітчизняних вишів віком 18-22 років, які за денною формою освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які є учасниками програм освітньої академічної мобільності та прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

В записці також підкреслюється, що законопроєкт пропонує зберегти чинне обмеження на виїзд з України громадянам чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.