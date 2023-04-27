Найближчим часом буде запущено процес попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників - Мінреінтеграції

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що процес попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників буде запущено найближчим часом.

"Відбулася міжвідомча нарада за участі силових структур та уповноваженого зі зниклих безвісти. Ключовим було питання налагодження процесу попереднього відбору ДНК-матеріалів у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що наразі спостерігається позитивна динаміка в налагодженні цього процесу, кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів.

"Представники силових структур запевнили, що вже найближчим часом ДНК людей буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі", - наголосили у відомстві.