Політика

21:06 13.04.2024

Порошенко передав FPV-дрони "Пегас" та ремонтну майстерню бійцям штурмового батальйону "Да Вінчі"

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Петро Порошенко на східному напрямку передав будівельну техніку, FPV-дрони, «Мавіки», пересувні майстерні та інше спорядження підрозділам інженерних військ, танкістам і штурмовикам. 

«Легенди. Воїни, яких ви бачите на фото, пройшли всі найгарячіші точки цієї війни. Дехто – з 2014, дехто – вже після повномасштабного вторгнення. Всі – добровольці, і такої Сили Духу, що швидше зігнеться метал. Легендарна 67 бригада, 1 окремий штурмовий бат «Да Вінчі», в якому служать мої близькі друзі і члени «Братів по Зброї», – розповів пʼятий президент на своїй сторінці у Facebook. 

«Воїни, які вперто стоять на позиціях попри те, що ворог тисне і пре. Ми привезли їм сотню FPVшок «Пегас». При дефіциті снарядів, який сьогодні маємо, — це найпотужніший елемент бойової роботи. Передали і наш надійний ПАРМ на базі DAF Layland та прально-душовий комплекс», – пише Порошенко. 

Пересувні авторемонтні майстерні стали бестселлерами серед військових. Техніка постійно потребує ремонту, а тут є всі необхідні інструменти і верстати. Така машина підʼїде всюди, де потрібно швидко полагодити бойову техніку – кажуть хлопці.

«За допомогою неї ми вже зможемо оперативно проводити ремонти, обслуговування техніки. Як бачите, тут є дуже багато станків, дуже багато наборів інструментів», – показує військовий начиння ПАРМу.

«Тут все новітнє. Якщо взяти старі – там всі ключі, станки, воно все має свій ресурс. Тут ми вже бачимо, що повністю новенькі станочки стоять, запчастини. З їх допомогою можна буде гарно ремонтувати. Тому вдячні за це», – додають механіки. Кажуть, найчастіше доводиться лагодити двигуни: «саме деталі двигунів машин. Оскільки машини постійно використовуються, тут бездоріжжя дуже багато».

Хлопці розповідають: намагаються проводити ремонти у більш спокійних точках. Але буває всяке, доводиться працювати і на «нулі»: «не виключені моменти  – техніка може поламатися і на передовій. Тому в будь-якому випадку доводиться здійснювати польовий ремонт. І за допомогою цієї машини ми зможемо виїжджати і це робити».

«Для роботи і вдень, і вночі танкістам 3-ї окремої танкової бригади потрібні Мавіки різної модифікації. Тому, окрім пересувної авторемонтної майстерні, ми привезли і DJI Мavic», – показує Петро Порошенко. 

«І, звісно, фортифікації. Ми привезли екскаватори, які забезпечуватимуть роботу сил підтримки безпосередньо на «передку». Передаємо їх 47-ій та 48-ій інженерним бригадам. Так наша команда продовжує роботу з побудови фортифікаційних споруд на Сумщині, а тепер і на Сході. Бо ворог скалить зуби, погрожуючи наступом. Вірю, що єдине, що їх чекає, — це отримати по зубах», – резюмує Петро Порошенко. 

Теги: #порошенко #зсу #fpv_дрони #пегас #да_вінчі

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