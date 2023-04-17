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10:44 17.04.2023

Верещук: Необхідно прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників

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Верещук: Необхідно прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє про необхідність прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК-матеріалу у захисників країни.

"Одне з надважливих питань, яке було розглянуто, – це попередній відбір генетичного ДНК-матеріалу у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами наради з регіональними координаторами Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти.

Зазначається, що законодавство передбачає обов'язковий відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад, і на виконання відповідного закону вже розроблено порядок відбору зразків геномної інформації людини.

"Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади. Згідно з цим порядком, ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, наразі вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифрування та зберігання ДНК-зразків.

"Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури", - наводить слова Верещук пресслужба відомства.

Теги: #днк #військові

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