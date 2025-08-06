Директорка УІК закликає уряд дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликає Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

"Дорогі видавці і книгарі. Сьогодні усвідомила, що ви мало не втратили ще одну можливість трохи заробити державним коштом. Мільйонів 100, на мою думку. Йдеться про "Пакунок першокласника" ("Пакунок школяра" - ІФ-У)", - написала Коваль в мережі Facebook.

Вона звернула увагу, що, згідно з умовами, в програмі беруть участь продавці з торговельними кодами, яких наразі 4: МСС5641, MCC 5651, MCC 5661, MCC 5943 (магазини дитячого одягу, магазини сімейного одягу, магазини взуття, магазини офісного, шкільного приладдя та канцелярських товарів).

"А де ж наші рідні книготорговельні МСС 5942 та 5192, спитаєте ви? Де хоча б натяк на можливість купити дитині не лише майку, труси, кросовки і рюкзак, а трохи емоцій від читання книжок? Дорогі міністри, спробуйте, врешті, мислити ширше і почати розуміти, що становлення української людини починається змалечку, і не з кедів, а зі слів, думок, висновків, які людина найнадійніше здобуває з книжок, причому не з підручників, а з прочитаних на дозвіллі, для задоволення", - написала директорка УІК.

У свою чергу заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у коментарях до допису Коваль написала, що це хороша ідея.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, після чого в "Дії" людям прийде пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявку і на їхню спеціальну віртуальну карту зараховують гроші.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.