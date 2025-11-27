Інтерфакс-Україна
Події
13:49 27.11.2025

Майже 100% батьків першачків подали заяви на "Пакунок школяра"

1 хв читати
Майже 100% батьків першачків подали заяви на "Пакунок школяра"

Понад 200 тис. батьків першокласників отримали 5 тис. грн у межах державної програми "Пакунок школяра", повідомляється на порталі "Дія".

Згідно з повідомленням, за підсумками програми: 98,7% родин подали заяви; понад 80% (201 941 сім’я) уже отримали кошти на картку.

Зазначається, що наразі йде опрацювання інших заяв, і виплата буде здійснена незабаром.

Крім того, на сьогодні батьки придбали товарів для своїх першокласників вже на 757 млн грн. Найчастіше купували одяг та канцелярію - 147,8 млн грн і взуття - 45 млн грн.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття та книг для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі. Подати заявку на отримання коштів можна було до 15 листопада онлайн через застосунок "Дія" або письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

Джерело: https://diia.gov.ua/news/maizhe-100-batkiv-pershachkiv-podaly-zaiavy-pro-pakunok-shkoliara-pidsumky-prohramy

 

Теги: #пакунок_школяра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 10.11.2025
По програмі "Пакунок школяра" вже профінансовано майже 1 млрд грн, заявку можна подати до 15 листопада - Мінсоцполітики

По програмі "Пакунок школяра" вже профінансовано майже 1 млрд грн, заявку можна подати до 15 листопада - Мінсоцполітики

13:02 01.10.2025
Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

10:11 01.10.2025
Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

18:56 17.09.2025
Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

15:54 10.09.2025
Батьки першачків найчастіше витрачають кошти за програмою "Пакунок школяра" на одяг - Мінсоцполітики

Батьки першачків найчастіше витрачають кошти за програмою "Пакунок школяра" на одяг - Мінсоцполітики

10:57 05.09.2025
Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

15:28 02.09.2025
Батьки першокласників з приватних шкіл можуть подаватися на держвиплату "Пакунок школяра" - Мінсоцполітки

Батьки першокласників з приватних шкіл можуть подаватися на держвиплату "Пакунок школяра" - Мінсоцполітки

14:31 02.09.2025
За кошти держвиплати "Пакунок школяра" можна буде придбати книги - Мінсоцполітики

За кошти держвиплати "Пакунок школяра" можна буде придбати книги - Мінсоцполітики

11:17 01.09.2025
Оформити і отримати держвиплату "Пакунок школяра" можна і після початку навчального року - Мінсоцполітики

Оформити і отримати держвиплату "Пакунок школяра" можна і після початку навчального року - Мінсоцполітики

17:48 29.08.2025
Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

ВАЖЛИВЕ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Генсек Ради Європи: Той факт, що на столі є пропозиція щодо миру для України, – це позитивний момент

Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК

ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА