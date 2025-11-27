Майже 100% батьків першачків подали заяви на "Пакунок школяра"

Понад 200 тис. батьків першокласників отримали 5 тис. грн у межах державної програми "Пакунок школяра", повідомляється на порталі "Дія".

Згідно з повідомленням, за підсумками програми: 98,7% родин подали заяви; понад 80% (201 941 сім’я) уже отримали кошти на картку.

Зазначається, що наразі йде опрацювання інших заяв, і виплата буде здійснена незабаром.

Крім того, на сьогодні батьки придбали товарів для своїх першокласників вже на 757 млн грн. Найчастіше купували одяг та канцелярію - 147,8 млн грн і взуття - 45 млн грн.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття та книг для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі. Подати заявку на отримання коштів можна було до 15 листопада онлайн через застосунок "Дія" або письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

