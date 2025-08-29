Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

Заяви на державну допомогу "Пакунок школяра" вже подали майже 110 тис. родин українських першокласників, виплати отримали перші 86 тис. родин, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра" на суму понад 430 млн гривень — їх отримали перші 86 тисяч українських родин, щоб підготувати своїх дітей до школи. Загалом держава спрямує 1,2 млрд гривень — допомога розрахована на кожного першокласника", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що майже 110 тис. родин уже подали заяви на "Пакунок школяра", з яких верифіковано вже 102 тис.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликає Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "пакунок школяра".

25 серпня Українська видавнича асоціація закликає владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працюємо над цим, і питання в технічній реалізації через додаток "Дія".