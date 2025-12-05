Інтерфакс-Україна
Події
14:12 05.12.2025

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

Кабінет міністрів України визначив умови призначення щомісячної грошової виплати особам, нагородженим відзнакою президента "Хрест бойових заслуг".

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, така грошова виплата становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, що на сьогодні складає 12 тис. грн.

Зазначається, що у разі якщо людина має право на виплати за кількома нагородами, то вона може отримувати лише одну — у тому розмірі, який сама обере. Зокрема: орден "Золота Зірка" — 24 тис. грн; орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — 16 тис. грн; ордени "За мужність" трьох ступенів і княгині Ольги трьох ступенів — 8 тис. грн; відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 тис. грн.

"Хрест бойових заслуг" – державна нагорода, встановлена указом президента України за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами.

Теги: #хрест_бойових_заслуг #виплати

