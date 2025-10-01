Інтерфакс-Україна
13:02 01.10.2025

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

На державну виплату "Пакунок школяра" подано уже понад 200 тис. заявок, профінансовано майже 70% від загального бюджету програми, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Кількість заяв на допомогу тим часом перетнула позначку в 200 тисяч — більшість сімей оформила їх через застосунок "Дія" (176 тисяч), ще майже 24 тисячі родин звернулися до сервісних центрів Пенсійного фонду України", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що виплати вже отримали понад 168 тис. сімей, а загальна сума профінансованої допомоги перевищила 856 млн грн, що становить майже 70% від загального бюджету програми. 

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття та книг для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі. Подати заявку на отримання коштів можна до 15 листопада онлайн через застосунок "Дія" або письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

