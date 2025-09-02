Батьки першокласників з приватних шкіл можуть подаватися на держвиплату "Пакунок школяра" - Мінсоцполітки

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України заявляє, що батьки першокласників, які відвідують приватні школи, також можуть податися на державну виплату "Пакунок школяра".

"Програма орієнтована на сімей з дітьми і на першачків, вона не орієнтована на заклад. Тому дитина, яка йде в перший клас, не важливо державна чи приватна, або онлайн, отримує можливість отримати таку державну виплату як "Пакунок школяра", - сказав міністр соцполітики Дениса Улютіна в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можуть подаватися на програму батьки, чиї діти пішли в приватну школу.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра". 25 серпня Українська видавнича асоціація також закликала владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працює над цим, і питання в технічній реалізації через застосунок "Дія".

2 вересня в Мінсоцполітки також заявили, що за кошти "Пакунку школяра" можна буде придбати книги. Очікується впровадження цієї можливості протягом найближчих трьох тижнів.