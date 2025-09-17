Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабінет міністрів України дозволив з 1 жовтня використовувати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" на книги, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширили "Пакунок школяра". Із 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книги", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, з жовтня у програмі "Пакунок школяра" можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди: 5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — магазини взуття; 5943 — канцелярські товари; 5942 — книжкові магазини; 5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми "Пакунок школяра".

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра". 25 серпня Українська видавнича асоціація також закликала владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".