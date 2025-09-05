Мінсоцполітики запустило онлайн-мапу магазинів для програми "Пакунок школяра"

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно з Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу магазинів, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".

"У межах другого траншу було профінансовано виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів, але на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

"Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць. Якщо ви помітили неактуальні дані щодо свого магазину, просимо повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра". 25 серпня Українська видавнича асоціація також закликала владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працює над цим, і питання в технічній реалізації через застосунок "Дія".

2 вересня в Мінсоцполітки також заявили, що за кошти "Пакунку школяра" можна буде придбати книги. Очікується впровадження цієї можливості протягом найближчих трьох тижнів.