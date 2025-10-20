ЗС РФ розширили контроль у центральній частині Куп'янська — оновлення DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські війська розширили контроль в центральній частині Куп'янська (Харківська обл.), повідомляє OSINT-проект DeepState.

"Оновлено ситуацію у Куп'янську — ворогу вдається розширити контроль в центральній частині. У місті ситуація залишається складною, оскільки групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп'янська", - йдеться у повідомленні DeepState в телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що Сили оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль росіян — інфільтруватися до переправи у Куп'янську-Вузловому.

"На щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість к…пів у місті є суттєвою. В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер — не дати накопичитися і рухатися", - зазначається у повідомленні осінтерів.

Наголошується, що найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська. "Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти", - йдеться у дописі.

"Незважаючи на бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новоселівки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів. Звісно, за умови що Куп'янськ вдасться утримати", - резюмували аналітики DeepState.