Інтерфакс-Україна

Події

10:55 22.03.2025

Площа українського контролю в Курській області за добу майже не змінилася, є просування ЗСУ в Бєлгородській

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Площа українського контролю в Курській області за добу майже не змінилася, є просування ЗСУ в Бєлгородській
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному звіті зранку в суботу у Facebook показує на мапі невелике збільшення площі українського контролю над Суджанським районом Курської області (РФ) в напрямку самої Суджі на західній околиці селища Міловий, контроль ЗСУ над плацдармом в районі с.Гуєво південніше від Суджі лишається незмінним.

При цьому Генштаб вказав п'ять напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області по позиціях ЗСУ, як і у п'ятницю. Натомість до двох знизилась кількість ударів через державний кордон з Курської по Сумській області, обидва лишаються в напрямку села Басівка, де атаки фіксувалися ы в минулі дні. Удар західніше від Басівки, в напрямку села Олексіївка, більше не фіксується.

Ресурс Deepstate на своїх мапах за 22 березня показує, площа під контролем українських військ в Курській області за добу не змінилася і становить 80,7 кв. км. Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, також не змінилася: Deepstate оцінює її в 64 кв. км. Під контролем військ РФ перебуває лише 0,69 кв. км. Сумської області без населених пунктів – також без змін за кілька днів. В Сумській області "сіра зона" сягає села Басівка, в Курській включає Міловий.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська продовжують атакувати українські позиції в Курській області, але останніми днями просування російських військ сповільнилося. Натомість аналітики повідомляють, що отримали підтвердження просування російських окупантів на захід від села Журавка Сумської області, "але це просування не відбувалося протягом останнього тижня".

Повідомляється, що російські війська продовжували атакувати с.Басівка Сумської області, а українські контратакують поблизу с.Юньківка на південь від Басівки. На мапі Інституту площа українського контролю у Курській області лишилася незмінною.

При цьому ISW з посиланням на власні джерела повідомляє про подальше просування українських військ на північному заході Бєлгородської області, зокрема, на південний захід від села Демидівка, а також про закріплення ЗСУ на околицях Демидівки і сусіднього с.Прилісне. На мапі Інституту площа українського контролю у Бєлгородській області дещо збільшилася за добу в напрямку Демидівки.

Генеральний штаб ЗСУ та DeepState про дії ЗСУ в Бєлгородській області не повідомляють, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджують.

Теги: #генштаб_зсу #мапа #фронт #курська_область

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