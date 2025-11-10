По програмі "Пакунок школяра" вже профінансовано майже 1 млрд грн, заявку можна подати до 15 листопада - Мінсоцполітики

По програмі "Пакунок школяра" уже профінансовано майже 1 млрд грн, що становить на 82% від запланованого обсягу, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Українські родини можуть оформити "Пакунок школяра" до 15 листопада 2025 року — саме до цього часу триває прийом заяв на отримання допомоги. Цією можливістю вже скористалися 246 тисяч сімей — серед них погоджено 202 тисячі заяв, ще 4 тисячі на етапі верифікації", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що на сьогодні програма профінансована на 82% від запланованого обсягу, зокрема, майже 1 млрд грн уже надійшов на рахунки понад 196 тис. родин першокласників.

У відомстві повідомили, що в останній хвилі виплат допомогу отримали понад 8,5 тис. сімей на суму 43,5 млн грн.

"У межах програми українці вже використали понад 695 млн грн.— найбільше коштів традиційно витрачають на дитячий одяг", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття та книг для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі. Подати заявку на отримання коштів можна до 15 листопада онлайн через застосунок "Дія" або письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.