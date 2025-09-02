Інтерфакс-Україна
Події
14:31 02.09.2025

За кошти держвиплати "Пакунок школяра" можна буде придбати книги - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України заявляє, що за кошти державної виплати "Пакунок школяра" можна буде придбати книги.

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", - цитує прес-служба міністра соцполітики Дениса Улютіна.

За його словами, українці активно подають заяви на "Пакунок школяра" та надають перевагу онлайн-формату.

Зокрема, станом 2 вересня подали заяви майже 128 тис. родин, з яких 122 тис. скористалися застосунком "Дія".

"У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у Держбюджет, а ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра". 25 серпня Українська видавнича асоціація також закликала владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працює над цим, і питання в технічній реалізації через застосунок "Дія".

Теги: #мінсоцполітики #пакунок_школяра

