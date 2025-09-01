Інтерфакс-Україна
11:17 01.09.2025

Оформити і отримати держвиплату "Пакунок школяра" можна і після початку навчального року - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадує, що оформити і отримати державну виплату "Пакунок школяра" можна і після початку навчального року.

"На календарі 1 вересня, але оформити і отримати "Пакунок школяра" можна і після початку навчального року! Це дає змогу докупити те, що не встигли, або оновити пізніше — канцелярію, дитячий одяг та взуття, адже кошти можна витратити протягом 180 днів після нарахування", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада в застосунку "Дія" або письмово - у найближчому сервісному центрі Пенсійний фонд України. 

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "пакунок школяра". 25 серпня Українська видавнича асоціація також закликає владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працюємо над цим, і питання в технічній реалізації через додаток "Дія".

Теги: #мінсоцполітики #пакунок_школяра

