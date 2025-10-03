Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ

Морські шляхи забезпечили в 2024 році 71% агроекспорту, що на чверть менше довоєнних показників, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Аналітики бізнес-об`єднання проаналізували динаміку експортних шляхів у 2021-2024 роках і зазнали, що у довоєнному 2021 році в аграрній експортній логістиці домінували чорноморські порти, через які проходило 94% агроекспорту.

У зв’язку із повномасштабною війною в 2022 році відбулась переорієнтація на альтернативні маршрути, нагадали в УКАБ. Частка чорноморських портів тоді становила 53% за рахунок відвантажень за січень-лютий, а також функціонування Чорноморської зернової ініціативи ООН. Водночас зросла частка перевезень через дунайські порти – 20% експорту, та започаткування роботи "Шляхів солідарності" ЄС, якими було проекспортовано 25% всіх агротоварів.

Аналітики зазначили, що 2023 року дунайські порти посилили свій потенціал як альтернативний експортний канал, частка якого сягнула 36%. Водночас чорноморські порти забезпечували 38%, а "Шляхи солідарності" – 24%.

Відновлення роботи українських морських портів у 2024 році забезпечило повноцінну логістику для насипної продукції, в той час як готова та упакована продукція все ще суттєво залежить від функціонування "Шляхів солідарності" ЄС та дунайських портів. Український морський коридор забезпечив 71% експорту. Частка "Шляхів солідарності" склала 15%, а дунайських портів – 13%, зазначили експерти.

Вони зробили висновки, що українська експортна логістика є адаптивною.

"Україна разом з міжнародними партнерами продемонструвала надзвичайну гнучкість, спільно швидко розбудувавши альтернативні експортні маршрути через ЄС, коли робота морських портів була паралізована", - зазначили аналітики і високо оцінили роботу українських військових, яка дозволила повернути експорт морськими шляхами.

Вони вказали на важливість диверсифікації ризиків через альтернативні маршрути: залізничний, річковий та автомобільний транспорт залишаються важливою складовою експортної логістики.

"Аграрна експортна логістика України демонструє адаптивність до викликів воєнного часу. Проте наземні та річкові маршрути, попри свою критичну важливість для виживання галузі, не здатні в повній мірі замінити пропускну потужність та економічну ефективність морських перевезень. Саме можливості морських портів дозволяють Україні повноцінно виконувати міжнародні контракти та підтримувати статус глобального гаранта продовольчої безпеки", - резюмували в УКАБ.