Інтерфакс-Україна
Економіка
11:13 03.10.2025

Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ

2 хв читати
Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ

Морські шляхи забезпечили в 2024 році 71% агроекспорту, що на чверть менше довоєнних показників, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Аналітики бізнес-об`єднання проаналізували динаміку експортних шляхів у 2021-2024 роках і зазнали, що у довоєнному 2021 році в аграрній експортній логістиці домінували чорноморські порти, через які проходило 94% агроекспорту.

У зв’язку із повномасштабною війною в 2022 році відбулась переорієнтація на альтернативні маршрути, нагадали в УКАБ. Частка чорноморських портів тоді становила 53% за рахунок відвантажень за січень-лютий, а також функціонування Чорноморської зернової ініціативи ООН. Водночас зросла частка перевезень через дунайські порти – 20% експорту, та започаткування роботи "Шляхів солідарності" ЄС, якими було проекспортовано 25% всіх агротоварів.

Аналітики зазначили, що 2023 року дунайські порти посилили свій потенціал як альтернативний експортний канал, частка якого сягнула 36%. Водночас чорноморські порти забезпечували 38%, а "Шляхи солідарності" – 24%.

Відновлення роботи українських морських портів у 2024 році забезпечило повноцінну логістику для насипної продукції, в той час як готова та упакована продукція все ще суттєво залежить від функціонування "Шляхів солідарності" ЄС та дунайських портів. Український морський коридор забезпечив 71% експорту. Частка "Шляхів солідарності" склала 15%, а дунайських портів – 13%, зазначили експерти.

Вони зробили висновки, що українська експортна логістика є адаптивною.

"Україна разом з міжнародними партнерами продемонструвала надзвичайну гнучкість, спільно швидко розбудувавши альтернативні експортні маршрути через ЄС, коли робота морських портів була паралізована", - зазначили аналітики і високо оцінили роботу українських військових, яка дозволила повернути експорт морськими шляхами.

Вони вказали на важливість диверсифікації ризиків через альтернативні маршрути: залізничний, річковий та автомобільний транспорт залишаються важливою складовою експортної логістики.

"Аграрна експортна логістика України демонструє адаптивність до викликів воєнного часу. Проте наземні та річкові маршрути, попри свою критичну важливість для виживання галузі, не здатні в повній мірі замінити пропускну потужність та економічну ефективність морських перевезень. Саме можливості морських портів дозволяють Україні повноцінно виконувати міжнародні контракти та підтримувати статус глобального гаранта продовольчої безпеки", - резюмували в УКАБ.

Теги: #укаб #агроекспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 29.08.2025
У Києві відбудеться бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та деталі заходу

У Києві відбудеться бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та деталі заходу

18:03 25.07.2025
Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

12:53 06.06.2025
Україна за 2 міс. має домовитися про збільшення квот, інакше у серпні-вересні агроекспорт в ЄС зупиниться

Україна за 2 міс. має домовитися про збільшення квот, інакше у серпні-вересні агроекспорт в ЄС зупиниться

09:58 15.05.2025
Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

19:21 16.04.2025
Балтійські порти залишаються важливими альтернативними шляхами для українського агроекспорту - думка

Балтійські порти залишаються важливими альтернативними шляхами для українського агроекспорту - думка

13:48 03.04.2025
Вартість великоднього кошика в 2025 р. на 33% дорожча за минулорічну

Вартість великоднього кошика в 2025 р. на 33% дорожча за минулорічну

19:53 25.11.2024
Україна зацікавлена у відкритті для агроекспорту ринків Латинської Америки, Карибського басейну, Близького Сходу та Африки

Україна зацікавлена у відкритті для агроекспорту ринків Латинської Америки, Карибського басейну, Близького Сходу та Африки

20:57 10.04.2024
Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

17:40 13.03.2024
УКАБ попросив уряд не об'єднувати Мінагрополітики та Мінекономіки

УКАБ попросив уряд не об'єднувати Мінагрополітики та Мінекономіки

19:31 15.01.2024
Польські аграрії занепокоєні українським імпортом агропродуктів - польський аграрний міністр

Польські аграрії занепокоєні українським імпортом агропродуктів - польський аграрний міністр

ВАЖЛИВЕ

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

ОСТАННЄ

Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні становить 93% - дослідження Kantar Ukraine

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

Попит і пропозиція на молоко у вересні стабілізувалися, ріст імпорту молокотоварів загрожує ринку

Уряд розпочинає регіональний та секторальний діалог з бізнесом щодо умов євроінтеграції – віцепрем’єр Качка

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

Україна отримала ще EUR170 млн позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА