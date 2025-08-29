У Києві відбудеться бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та деталі заходу

4 вересня пройде XVI Міжнародна конференція " Ефективне управління агрокомпаніями " (LFM). На заході будуть присутні топменеджери провідних агрокомпаній, інвестори, експерти галузі та власники інноваційних стартапів в сфері аграрно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу організаторів – "Український клуб аграрного бізнесу" та агенцію UCABevent.

Цьогорічна конференція сфокусована на переосмисленні підходів до ведення агробізнесу в умовах нової реальності, яка включає глобальні виклики, зміни на міжнародних ринках, військові загрози та стрімку євроінтеграцію. Організатори обіцяють учасникам практичні інсайти від понад 35 українських та міжнародних експертів, обговорення ключових питань, нетворкінг для налагодження нових партнерств. Учасники отримають доступ до спільноти Swapcard для спілкування до та після заходу та можливість професійного вдосконалення.

Програма конференції

Конференцію відкриють Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України та Ліcа Кестнер, голова регіонального представництва IFC в Україні та Молдові. Головний напрям заходу задасть Оксана Боброва, керівниця напрямку Agrohub Benchmarking, під час презентації “Глобальні аграрні лідери: порівняльний аналіз”.

Підвищення конкурентоспроможності українського агро розглядатиметься як лейтмотив конференції відповідно до 4 контентних блоків:

1. Human resources management: відверта розмова про управління командами. Як бізнесу працювати з ветеранами? Де шукати лідерів? Як змінився досвід працівника і що це означає для компанії?

Відповіді шукатимуть під час панельної дискусії "Людський капітал 2.0: як війна формує нову еру управління талантами" за участі Романа Бондара, старшого партнера Korn Ferry, Артема Бєлєнкова, начальника штабу 412 полку безпілотних систем Nemesis, Юрія Ковальського, в.о. голови правління АТ «ОПЗ», Сергія Ніколаєва, HRD напряму Агро МХП.

2. Farm: агросектор стоїть на порозі великих змін, де з одного боку — цифровізація та нові технології, а з іншого — EU Green Deal, що стає новою реальністю для українських виробників.

Відвідувачів чекають:

● Панельна дискусія "AgrіTech Talks: нова ера агроіндустрії". Модераторка: Наталія Микольська, виконавча директорка Diia.City United. Учасники: Денис Башлик, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України; Олег Щербатенко, засновник і CEO IT-Enterprise; Андрій Пішний, директор з ІТ КЕРНЕЛ; Анатолій Безолюк, директор з агроінновацій DroneUA; Кирило Науменко, CTO GіgaCloud.

● Презентація "Аграрний сектор в EU Green Deal: виклики та можливості для України" від Марти Трофімової, керівниці напряму сталого розвитку КЕРНЕЛ.

● Панельна дискусія "Низьковуглецевий розвиток українського аграрного сектору: навіщо, як і хто?". Учасники: Костянтин Таранець, директор практики сталого розвитку і декарбонізації, EY Україна; Павло Гузирь, керівник проєктів з альтернативних каналів продажів "Агро Фабрика" ОТП БАНК; Микола Шлапак, генеральний менеджер у сфері зміни клімату DiXi Group, експерт з питань зміни клімату та кліматичної політики Офісу зеленого переходу при Міністерстві економіки України; Володимир Пугачов, виконавчий та регіональний директор у Східній Європі Donau Soja.

3. Plant: успішний врожай сьогодні — це результат праці та точних технологій.

Різні підходи під час панельної дискусії "Plant vision 4K: технології у фокусі" обговорять: Роман Сластьон, керівник бізнесу в Україні ICL Growing Solutions; Роман Гринишин, генеральний директор Travelite AGRO, засновник фонду відбудови українського села WRRU; Олексій Стеценко, комерційний директор бізнесу ЗЗР Syngenta; Олексій Місюра, головний агроном ІМК; Чезарі Урбан, директор департаменту BASF Agricultural Solutions Україна.

4. Global and investment: блок для тих, хто мислить глобально та будує бізнес, що підкорює світ.

Найбільш насичена частина конференції охопить:

● Презентацію від Марша Ю, менеджерки галузевого напряму MAS Europe IFC.

● Панельну дискусію "Інвестиції, що витримують зміну клімату: майбутнє агросектору" із спікерами: Алекс Ліссітса, президент УКАБ, голова ради директорів ІМК; Олександр Муляр, старший спеціаліст з сільського господарства Світового банку; Дмитро Скорняков, генеральний директор HarvEast; Олег Заплетнюк, генеральний директор ТАС Агро; Оскар Пауліно, менеджер зі сталого розвитку São Martinho S.A.; Джуліана де Лавор Лопес, директорка з ESG, комунікацій та комплаєнсу AMAGGI; Рафаель Карвалью Ліма Біасолі, фінансовий директор AMAGGI.

● Презентацію "Аграрне експортне портфоліо України 2024" від Олександри Авраменко, голови комітету з євроінтеграції УКАБ.

● Hard talk від Бартоша Бжезінського, репортера POLITICO, та Тараса Качки, віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

● Панельна дискусія "Переробка, експорт: як український агробізнес завойовує світ". Учасники: Максим Шевчук, генеральний директор, власник бізнесу AVA Group; Ігор Блистів, директор із глобального маркетингу та інновацій Kormotech; Ігор Дідок, комерційний директор Ma'Rijany Hemp Company; Олександр Варавка, генеральний директор ALVIVA Group.

Умови участі та реєстрація

З огляду на безпековий фактор точне місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.