Інтерфакс-Україна
Економіка
18:05 28.07.2025

Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку приймає управління БФК Gulliver, "Три О" відкритий до діалогу

5 хв читати

Консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) приймає управління БФК Gulliver та закликає орендарів укласти нові договори з об’єднаною командою банків, водночас попередній власник ТОВ "Три О" заявляє про відкритість до діалогу, проте підкреслює неефективність механізму стягнення предмету іпотеки для погашення боргу.

Як повідомила пресслужба Ощадбанку, наразі відбувається процес передавання управління від попереднього власника до з’єднаної управлінської команди державних банків. У зв’язку з цим орендарі БФК мають укласти договори із новим власником.

"Перехід ТОК (торгово-офісний комплекс – ІФ-У) Gulliver у власність Консорціуму державних Ощадбанку та Укрексімбанку жодним чином не вплине на відвідувачів та орендарів цього об’єкту. Відповідно до законодавства про іпотеку, поточні договори оренди втратили чинність, тому Консорціум пропонує орендарям негайно звернутися до управлінської команди з метою укладення відповідних договорів. Консорціум підкреслює, що умови договорів не будуть змінені, за виключенням випадків, коли умови угод мають відверто неринковий характер", – йдеться у повідомленні банку.

Ощадбанк підкреслює, що стягнення іпотеки відбулось на підставі стратегії, затвердженої обома держбанками внаслідок припинення обслуговування боргу з боку боржника – компанії "Три О" у 2024 році. При цьому Консорціум планує звернутися до суду щодо скасування арешту БФК Gulliver, накладеного в межах кримінального провадження, пов'язаному з ухиленням боржником від сплати податків.

Також після ухвалення відповідного рішення суду незавершений конкурс з відбору управителя БФК, який проводить АРМА, буде припинено, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед забезпечення зобов'язань існує особиста гарантія підсанкційного Віктора Поліщука. Для вирішення спору в Лондонському суді міжнародного арбітражу Ощадбанком залучено іноземного юридичного радника Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та ініційовано відповідний позов проти Поліщука та компанії Lavish Ventures Limited, яка є одним із гарантів виконання кредитної угоди.

В свою чергу ТОВ "Три О" не має наміру створювати перешкоди у процесі передачі управління БФК Gulliver, повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі триває процес передачі управління активом від ТОВ "Три О" до держбанків. Зі свого боку запевняємо, що у цьому технічному процесі ми не маємо наміру створювати жодних перешкод. Нашим головним пріоритетом є збереження робочих місць і фахової команди, яка створювала та розвивала цей об’єкт", – йдеться у повідомленні компанії.

Втім, компанія вважає, що стягнення активу не є ефективним механізмом для погашення боргу. Згідно з її позицією, у процедурі стягнення державними банками БФК Gulliver не були враховані інтереси інших кредиторів, зокрема, держави в особі податкових органів.

На думку "Три О", застосування превентивною реструктуризації у вигляді фінансового лізингу, який передбачає передання активу банкам у власність із поетапним погашенням усієї суми боргу з боку компанії, було би кращим рішенням як для боржника, так і для кредиторів.

"Попри активну стадію переговорного процесу щодо нашого бачення врегулювання заборгованості, банки звернули стягнення на предмет іпотеки – ТОК Gulliver. Разом з тим, заявляємо, що залишаємось відкритими до конструктивного діалогу щодо нашої пропозиції у законний та взаємовигідний спосіб застосувати механізм фінансового лізингу", – підкреслює компанія.

Крім того, занепокоєння компанії викликає також існування арешту активу в рамках кримінального провадження та зміна структура власності активу напередодні стягнення, що на думку "Три О" потребує окремої правової оцінки.

"На наше переконання, такий розвиток подій не відповідає інтересам держави. Існували реальні механізми врегулювання, які дозволяли досягти і фінансової, і соціальної, і економічної вигоди без конфліктів, через співпрацю. А головне – уникнути ризиків та втрат державними банками, оскільки, на відміну від здійсненого стягнення на активи ТОВ "Три О", де банки отримали лише часткове задоволення своїх вимог, ми пропонували 100% виконання всіх зобов’язань зі збереженням ТОК Gulliver у власності банків", – йдеться у заяві компанії.

"Три О" підкреслює, що й надалі вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив.

Як повідомлялося, у липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на БФК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником БФК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором.

БФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою БФК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

БФК Gulliver було передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом БФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Як відзначала голова АРМА Дума, ринкова вартість об’єкту – 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах, а мінімальна сума очікуваних доходів становила понад 17 млн грн на місяць.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції. Водночас, згідно з ресурсу YouControl, кінцевим бенефіціаром через ТОВ "Мобіл Вест" (Київ) з часткою 40,63% зазначено В’ячеслава Ігнатенка. Учасниками товариства YouControl також вказує компанії "Подемос" (Велика Британія) – 22,07%, "Бадлі Коаст Лімітед" та "Левіш Венчєрз Лімітед" (обидві – Британські віргінські о-ви) – 18,07% та 9,23% відповідно, а також "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр) – 10%.

Згідно з даними YouControl, виручка ТОВ "Три О" у 2024 році зросла порівняно із 2023 роком на 29,3% – до 1 млрд 171,89 млн грн, а чистий збиток – в 2,4 рази, до 1 млрд 390,17 млн грн.

В структурі пасивів довгострокові кредити банків на кінець березня цього року складали 14,13 млрд грн, інші довгострокові зобов’язання – 8,02 млрд грн, тоді як загальні активи – 5,80 млрд грн.

Виручка ТОВ "Три О" у першому кварталі цього року зросла порівняно із першим кварталом 2024 року на 23,4% – до 326,0 млн грн, а чистий прибуток склав 164,39 млн грн проти чистого збитку 430,33 млн грн у першому кварталі 2024 року.

Теги: #ощадбанк #укрексімбанк #gulliver #управління

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 28.07.2025
АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

15:14 28.07.2025
Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк надали містам України 3,0 млрд грн кредитів у ІІ кв. 2025р

Державні Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк надали містам України 3,0 млрд грн кредитів у ІІ кв. 2025р

15:09 28.07.2025
АРМА зупинить конкурс на управителя БФК Gulliver після отримання документів від нових власників та скасування арешту

АРМА зупинить конкурс на управителя БФК Gulliver після отримання документів від нових власників та скасування арешту

17:05 26.07.2025
Консорціум державний Ощадбанку та Укрексімбанку набув право власності на ТОК "Гулівер"

Консорціум державний Ощадбанку та Укрексімбанку набув право власності на ТОК "Гулівер"

12:38 25.07.2025
Ощадбанк та Українська рада зброярів підписали меморандум для розвитку ОПК

Ощадбанк та Українська рада зброярів підписали меморандум для розвитку ОПК

00:13 24.07.2025
Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

10:06 22.07.2025
Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

13:40 21.07.2025
Спецпроєкт "ОЩАДлива енергетика": Як компанія-експортер меблів "Павлик М" побудувала СЕС і який результат отримала

Спецпроєкт "ОЩАДлива енергетика": Як компанія-експортер меблів "Павлик М" побудувала СЕС і який результат отримала

12:34 11.07.2025
ЄІБ надасть Ощадбанку EUR80 млн на модернізацію тепломереж і підвищення енергоефективності

ЄІБ надасть Ощадбанку EUR80 млн на модернізацію тепломереж і підвищення енергоефективності

17:07 10.07.2025
Укрексімбанк та SACE (Італія) підписали Меморандум про взаєморозуміння для розвитку міжнародного співробітництва

Укрексімбанк та SACE (Італія) підписали Меморандум про взаєморозуміння для розвитку міжнародного співробітництва

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

МВФ нагадує про критичну важливість антикорупційної інфраструктури та анонсує дискусію щодо фінпотреб України

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

ОСТАННЄ

Cygnet завершив жнива озимої пшениці врожаю-2025, отримав 13,8 тис. тонн із 1,9 тис. га

Імпорт солі в I півівріччі скоротився на 45,88%, внутрішній видобуток росте

Україна у І півріччі скоротила імпорт кави на 6,1%, чаю на 22,9%

Уряд спростив процедури відновлення об'єктів електро- та газотранспортної інфраструктури

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 10,5%

"Нафтогаз" уклав першу угоду про закупівлю азербайджанського газу

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Аналітик Concorde Capital оцінює потребу України у зовнішній допомозі в 2025-26рр у $90 млрд щорічно

Щонайменше шість областей України потерпають від посухи

Мережа "Аврора" за I пів.-2025 збільшила виторг на 27,8%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА