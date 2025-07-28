Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку приймає управління БФК Gulliver, "Три О" відкритий до діалогу

Консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) приймає управління БФК Gulliver та закликає орендарів укласти нові договори з об’єднаною командою банків, водночас попередній власник ТОВ "Три О" заявляє про відкритість до діалогу, проте підкреслює неефективність механізму стягнення предмету іпотеки для погашення боргу.

Як повідомила пресслужба Ощадбанку, наразі відбувається процес передавання управління від попереднього власника до з’єднаної управлінської команди державних банків. У зв’язку з цим орендарі БФК мають укласти договори із новим власником.

"Перехід ТОК (торгово-офісний комплекс – ІФ-У) Gulliver у власність Консорціуму державних Ощадбанку та Укрексімбанку жодним чином не вплине на відвідувачів та орендарів цього об’єкту. Відповідно до законодавства про іпотеку, поточні договори оренди втратили чинність, тому Консорціум пропонує орендарям негайно звернутися до управлінської команди з метою укладення відповідних договорів. Консорціум підкреслює, що умови договорів не будуть змінені, за виключенням випадків, коли умови угод мають відверто неринковий характер", – йдеться у повідомленні банку.

Ощадбанк підкреслює, що стягнення іпотеки відбулось на підставі стратегії, затвердженої обома держбанками внаслідок припинення обслуговування боргу з боку боржника – компанії "Три О" у 2024 році. При цьому Консорціум планує звернутися до суду щодо скасування арешту БФК Gulliver, накладеного в межах кримінального провадження, пов'язаному з ухиленням боржником від сплати податків.

Також після ухвалення відповідного рішення суду незавершений конкурс з відбору управителя БФК, який проводить АРМА, буде припинено, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед забезпечення зобов'язань існує особиста гарантія підсанкційного Віктора Поліщука. Для вирішення спору в Лондонському суді міжнародного арбітражу Ощадбанком залучено іноземного юридичного радника Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та ініційовано відповідний позов проти Поліщука та компанії Lavish Ventures Limited, яка є одним із гарантів виконання кредитної угоди.

В свою чергу ТОВ "Три О" не має наміру створювати перешкоди у процесі передачі управління БФК Gulliver, повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі триває процес передачі управління активом від ТОВ "Три О" до держбанків. Зі свого боку запевняємо, що у цьому технічному процесі ми не маємо наміру створювати жодних перешкод. Нашим головним пріоритетом є збереження робочих місць і фахової команди, яка створювала та розвивала цей об’єкт", – йдеться у повідомленні компанії.

Втім, компанія вважає, що стягнення активу не є ефективним механізмом для погашення боргу. Згідно з її позицією, у процедурі стягнення державними банками БФК Gulliver не були враховані інтереси інших кредиторів, зокрема, держави в особі податкових органів.

На думку "Три О", застосування превентивною реструктуризації у вигляді фінансового лізингу, який передбачає передання активу банкам у власність із поетапним погашенням усієї суми боргу з боку компанії, було би кращим рішенням як для боржника, так і для кредиторів.

"Попри активну стадію переговорного процесу щодо нашого бачення врегулювання заборгованості, банки звернули стягнення на предмет іпотеки – ТОК Gulliver. Разом з тим, заявляємо, що залишаємось відкритими до конструктивного діалогу щодо нашої пропозиції у законний та взаємовигідний спосіб застосувати механізм фінансового лізингу", – підкреслює компанія.

Крім того, занепокоєння компанії викликає також існування арешту активу в рамках кримінального провадження та зміна структура власності активу напередодні стягнення, що на думку "Три О" потребує окремої правової оцінки.

"На наше переконання, такий розвиток подій не відповідає інтересам держави. Існували реальні механізми врегулювання, які дозволяли досягти і фінансової, і соціальної, і економічної вигоди без конфліктів, через співпрацю. А головне – уникнути ризиків та втрат державними банками, оскільки, на відміну від здійсненого стягнення на активи ТОВ "Три О", де банки отримали лише часткове задоволення своїх вимог, ми пропонували 100% виконання всіх зобов’язань зі збереженням ТОК Gulliver у власності банків", – йдеться у заяві компанії.

"Три О" підкреслює, що й надалі вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив.

Як повідомлялося, у липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на БФК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником БФК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором.

БФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою БФК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

БФК Gulliver було передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом БФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Як відзначала голова АРМА Дума, ринкова вартість об’єкту – 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах, а мінімальна сума очікуваних доходів становила понад 17 млн грн на місяць.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції. Водночас, згідно з ресурсу YouControl, кінцевим бенефіціаром через ТОВ "Мобіл Вест" (Київ) з часткою 40,63% зазначено В’ячеслава Ігнатенка. Учасниками товариства YouControl також вказує компанії "Подемос" (Велика Британія) – 22,07%, "Бадлі Коаст Лімітед" та "Левіш Венчєрз Лімітед" (обидві – Британські віргінські о-ви) – 18,07% та 9,23% відповідно, а також "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр) – 10%.

Згідно з даними YouControl, виручка ТОВ "Три О" у 2024 році зросла порівняно із 2023 роком на 29,3% – до 1 млрд 171,89 млн грн, а чистий збиток – в 2,4 рази, до 1 млрд 390,17 млн грн.

В структурі пасивів довгострокові кредити банків на кінець березня цього року складали 14,13 млрд грн, інші довгострокові зобов’язання – 8,02 млрд грн, тоді як загальні активи – 5,80 млрд грн.

Виручка ТОВ "Три О" у першому кварталі цього року зросла порівняно із першим кварталом 2024 року на 23,4% – до 326,0 млн грн, а чистий прибуток склав 164,39 млн грн проти чистого збитку 430,33 млн грн у першому кварталі 2024 року.