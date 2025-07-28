Інтерфакс-Україна
Події
18:51 28.07.2025

АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

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АРМА отримала в управління судно "ANKA", яке транспортувало крадене українське зерно з портів Криму

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняло в управління для подальшої реалізації морське судно "ANKA", яке порушувало державний кордон та заходило до порту тимчасово окупованого Криму з порушенням українського законодавства та міжнародно визнаного статусу півострова, повідомила пресслужба АРМА.

Згідно з повідомленням, передача активу в управління АРМА відбулася на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням головного управління Служби безпеки України в АР Крим у межах кримінального провадження, відкритого за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. 

"АРМА має усталену та ефективну співпрацю з ГУ СБУ в АР Крим, зокрема у сфері передачі суден, які є речовими доказами у справах щодо порушення режиму окупованої території. Це не перший та далеко не останній приклад, коли злагоджені дії АРМА та правоохоронних органів дозволяють не лише забезпечити законність, а й перетворити речовий доказ на джерело користі для держави", - наголосили в агентстві.

АРМА додала, що її спеціалісти Південного МТУ вже провели технічний огляд судна, який підтвердив: актив перебуває у доброму технічному стані та готовий до подальшого використання.

"Це дозволяє здійснити його реалізацію із максимальною вигодою для держави.  Наразі міжрегіональне управління збирає усю необхідну інформацію про актив задля формування якісної конкурсної пропозиції", - резюмували в АРМА.

Згідно даних marinetraffic.com, "ANKA" – вантажний корабель, який ходить під прапором Танзанії. Його загальна довжина 100 м, ширина – 16 м. Наразі він знаходиться в порту Рені.

Судно "ANKA" відоме тим, що було затримане Україною за перевезення українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України, з окупованого Севастополя до третіх країн. Судно входило до складу "тіньового флоту" Росії, який використовується для незаконного вивезення зерна.

Теги: #арматура #морське_судно #управління

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