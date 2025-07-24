Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабінет міністрів поклав на Міністерство енергетики функції із забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, прийнято рішення покласти на Міністерство енергетики функції із забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Також передбачено забезпечення здійснення спрямування та координації Кабміном діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження через Міненерго.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6307