Інтерфакс-Україна

Події

17:48 15.03.2025

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

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Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Очільник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками та провести нові конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками.

"Міська влада вирішила, що кияни мають платити вдвічі більше за управління будинками. Хто за це відповідає? Віталій Кличко – знає про все, адже саме його заступник це організував. Але нічого не зробив, щоб зупинити аферу. Та, як завжди, прикрилися військовими. Генерал Попко (тоді начальник КМВА) – підписав розпорядження про проведення конкурсу на управителів будинків у листопаді 2024 року", - написав Ткаченко в телеграм у суботу.

"Замість захисту киян – кулуарні рішення, що лягають величезним тягарем на кожну сім’ю", - зазначив він.

"Я це скасую: відміню це розпорядження – є всі правові підстави. Рекомендую районам анулювати результати конкурсу. Звернуся до Держаудитслужби, щоб перевірити економічну обґрунтованість тарифів. Прозоро проведемо новий конкурс, де кияни знатимуть, хто і за що відповідає", - додав він.

За даними ЗМІ, на початку року в усіх районах Києва райдержадміністрації синхронно провели конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками. Наслідком цих конкурсів стало встановлення нових тарифів на управління житлом. У підсумку виявилося, що з 1 березня ц. р. квартплата киян збільшилась удвічі.

Теги: #київ #будинки #тарифи #управління

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