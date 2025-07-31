Ощадбанк поки візьме на себе управління "Гулівером" і готуватиме об'єкт до потенційно можливої реалізації

Державний Ощадбанк (Київ) очолить процес управління торговельно-офісним комплексом "Гулівер" (ТОК Gulliver) у Києві, банк володіє більшістю в консорціумі з Укрексімбанком та розглядає можливість залучення професійного управлінця на конкурсних засадах.

"Оскільки частка Ощаду – 80%, а Укрексімбанку – 20%, то будемо ділити прибуток відповідно обсягу виділення коштів у консорціумі. Основний обсяг роботи по цій справі ми взяли на себе", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова.

Вона зазначила, що, імовірно, це перший випадок, коли державні банки реалізували своє право щодо стягнення іпотечного майна в позасудовому порядку. Тапанова каже, що у них не було такої упевненості в перемозі, тому розглядалися різні сценарії розвитку подій, навіть можливого банкрутства, або, наприклад, перехід на фінансовий лізинг, адже подібних прецедентів на ринку фактично не було.

"Перед ухваленням рішення про подальшу долю "Гуліверу" ми маємо здійснити певні кроки. Упродовж року буде проведена переоцінка. Маємо отримати аудиторській звіт по ТОК і по всьому іншому майну. Ми розуміємо, що будуть ще англійські процеси, і будуть ставитися питання щодо суми можливої подальшої реалізації майна, тому документація має бути ідеальна", - каже Тапанова.

За її словами, зараз команда банку працює в тому числі над тим, щоб чітко розуміти, що в наявності є вся необхідна документація та інструментарій для управління активом.

Членкиня наглядової ради Ощадбанку зазначила, що попередній власник, попри публічні позитивні заяви, уже почав чинити спротив, зокрема через відмову керівного персоналу ТРЦ "Гулівер" співпрацювати з новими власниками.

Вона каже, що є наявні ознаки наміру саботувати управління об’єктом, однак нові власники докладатимуть максимум зусиль для забезпечення його стабільного функціонування. Водночас вони змушені звернутися до орендарів і відвідувачів із проханням поставитися з розумінням до можливих труднощів у перехідний період, оскільки колишній власник виявився недобросовісним не лише як позичальник, а й як управитель.

"Коли ми повністю приймемо об’єкт, зможемо сформувати нашу подальшу стратегію з управління ним, яка в тому числі може передбачати передачу об’єкта в управління на конкурсних засадах",- наголошує Тапанова.

Вона зазначає, що, якщо з’являться запити та вигідні пропозиції продажу за привабливою ринковою ціною, яка влаштовуватиме банки, то актив може буде реалізовано на прозорих торгах, а виручені кошти спрямують на кредитування та підтримку стратегічних галузей й на виплату дивідендів державі.

На запитання журналіста, чи потенційно може хтось із представників українського бізнесу придбати "Гулівер", Тапанова відповіла: "Я думаю, що так. Уже відбуваються угоди, будуються великі об’єкти — інтерес є. Це унікальний об’єкт у гарному стані, в самому центрі міста. Популярний. Там уже працюють іноземні компанії, і це може бути вигідною інвестицією".

Як повідомлялося, консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) після років боротьби набув право власності на торговельно-офісний комплекс "Гулівер" (ТОК Gulliver) у Києві – один з найбільших та найдорожчих ТОК в Україні.

ТОК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа - 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою ТОК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

ТОК Gulliver було передано в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом ТОК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

АРМА двічі оголошувало конкурс на управління ТОК Gulliver, але відхиляла заявки претендентів через невідповідності тендерній пропозиції.

Як відзначала голова АРМА Олена Дума, ринкова вартість об’єкту – 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах, а мінімальна сума очікуваних доходів становила понад 17 млн грн на місяць.